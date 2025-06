Tennis, Alcaraz: "Io e Sinner riscriviamo la storia: Jannik vincerà questo torneo tante volte"

"Complimenti a Jannik, so quanto ci tenevi a vincere questo torneo ma so anche che lo vincerai tante volte, è un privilegio condividere tutto questo con te. Sono felice che riusciamo a riscrivere la storia di questo torneo, sei un esempio e fonte di ispirazione non solo per me ma per tutti". Così Carlos Alcaraz, vincitore per la seconda volta del titolo al Roland Garros nella finale contro Jannik Sinner. "Sono fortunato perché dalla Murcia sono venuti in tanti per fare il tifo. Mi avete incoraggiato tutto il tempo".