Tennis, infortunio per Alcaraz: salta gli Australian Open

Carlos Alcaraz non prenderà parte ai prossimi Australian Open, in programma a Melbourne dal 16 al 29 gennaio e ai quali si presentava da numero 1 al mondo: "Quando ero al meglio in preseason mi sono infortunato a causa di un movimento casuale e innaturale nel corso di un allenamento - ha spiegato il tennista spagnolo su Instagram -. Questa volta il problema è il muscolo semimembranoso della mia gamba destra. Ho lavorato molto duramente per raggiungere il mio miglior livello per l'Australia, ma sfortunatamente non potrò giocare il Care A2+ Kooyong o gli Australian Open. È dura, ma devo essere ottimista, recuperare e guardare avanti. Ci vediamo nel 2024, Australian Open".