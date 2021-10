Tennis: accuse di violenze domestiche, l'Atp apre indagine su Zverev

L’Atp ha avviato un’indagine interna sulle accuse mosse ad Alexander Zverev dalla ex fidanzata Olga Sharypova per diversi episodi in cui sarebbe stata vittima di percosse e intimidazioni verbali, in particolare per quanto accaduto durante il Masters 1000 di Shanghai nel 2019. Il tennista tedesco, numero 4 al mondo, ha sempre negato le accuse di violenze domestiche e ha querelato la ragazza.

Getty Images