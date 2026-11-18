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Carlos Alcaraz spazza via anche Daniil Medvedev. Al termine di un'altra, sontuosa prestazione, lo spagnolo si impone 6-2 6-4 in 1 ora e 11 minuti. Il classe 2003 viaggia semplicemente al doppio della velocità rispetto ai suoi avversari, nemmeno un ribattitore di primissimo livello come Medvedev riesce a trovare le contromisure per arginare "Carlitos". 11esima vittoria consecutiva, a cui si aggiunge il walkover su Matteo Berrettini agli ottavi del Masters 1000 di Parigi, per lo spagnolo.
L'inizio lascia ben sperare per Medvedev, poi Alcaraz dilaga. Il murciano ha la meglio soprattutto in risposta: il russo si trova sempre a dover colpire una palla in più e viene costantemente aggredito. Nel secondo set, nemmeno un problema alla coscia sinistra, con conseguente intervento del fisioterapista e vistosa fasciatura, stoppa la cavalcata di Alcaraz. Lo spagnolo vola in testa al "Gruppo Lendl" in solitaria. Nell'ultimo match affronterà Flavio Cobolli, con l'azzurro che è atteso alla sua seconda partita nella serata di mercoledì 18 novembre contro Frances Tiafoe. La sfida andrà in onda non prima delle 20:30 con diretta su Italia 1 e streaming su Sportmediaset.it