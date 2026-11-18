L'inizio lascia ben sperare per Medvedev, poi Alcaraz dilaga. Il murciano ha la meglio soprattutto in risposta: il russo si trova sempre a dover colpire una palla in più e viene costantemente aggredito. Nel secondo set, nemmeno un problema alla coscia sinistra, con conseguente intervento del fisioterapista e vistosa fasciatura, stoppa la cavalcata di Alcaraz. Lo spagnolo vola in testa al "Gruppo Lendl" in solitaria. Nell'ultimo match affronterà Flavio Cobolli, con l'azzurro che è atteso alla sua seconda partita nella serata di mercoledì 18 novembre contro Frances Tiafoe. La sfida andrà in onda non prima delle 20:30 con diretta su Italia 1 e streaming su Sportmediaset.it