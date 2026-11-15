TENNIS

Tennis, Nitto Atp Finals: Heliovaara e Patten esordiscono con una vittoria nel doppio

I Campioni in carica piegano la coppia brasiliana Luz-Matos con il punteggio di 6-3, 5-7, 10-4

15 Nov 2026 - 13:15
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Buona la prima per i campioni in carica del doppio, nelle Nitto Atp Finals 2026 Harri Heliovaara e Henry Patten cominciano con un successo ai danni della coppia brasiliana formata da Orlando Luz e Rafael Matos, con il punteggio di 6-3, 5-7, 10-4 in un’ora e ventisette minuti di gioco. Dopo un primo set dominato il finlandese e il britannico vanno un po’ in crisi nel secondo, ma giocano un grande Super tie-break e hanno la meglio.

I campioni in carica non sbagliano: Harri Heliovaara e Henri Patten vincono 2-1 all’esordio contro la coppia brasiliana formata da Orlando Luz e Rafael Matos. In avvio di primo set i brasiliani avvertono la pressione e l’inesperienza fa subito la differenza: break immediato da parte di Heliovaara e Patten, che scappano via sul 3-0 e poi gestiscono agilmente fino al 6-3 dopo ventotto minuti di gioco. I due sudamericani si sciolgono soprattutto nel secondo set, con Orlando Luz che trova un paio di punti spettacolari che spostano l’inerzia. Sul 2-1 i due brasiliani trovano il loro primo break, Heliovaara e Patten reagiscono con il contro-break ma sono sempre in affanno con le prime di servizio. Sul 6-5 le percentuali difficili condannano i Campioni in carica al Super tie-break, con i due brasiliani che chiudono con il 7-5 e con il secondo break del loro incontro. Al Super tie-break l’esperienza fa la differenza: Heliovaara e Patten scappano via sul 7-1 con grandi colpi e percentuali di prime altissime, arrivando poi al successo grazie al 10-4 che significa 2-1 e prima vittoria del girone Woodforde dopo un’ora e ventisette minuti.

nitto atp finals

Tennis

01:12
ATP Finals, Ferrero: "Ecco i gironi"

ATP Finals, Ferrero: "Ecco i gironi"

01:58
Ecco le Nitto ATP Finals: lo show su Mediaset

Ecco le Nitto ATP Finals: lo show su Mediaset

01:38
Nitto ATP Finals, parte lo show!

Nitto ATP Finals, parte lo show!

01:47
Atp Finals, si comincia

Atp Finals, si comincia

01:40
Cobolli sogna: "Sono qui per vincere"

Cobolli sogna: "Sono qui per vincere"

01:14
MCH FRITZ-MUSETTI A STOCCOLMA MCH

Musetti fuori in semifinale all'Atp Stoccolma, Fritz vince in due set

01:47
Atp Finals, è tutto pronto!

Atp Finals, è tutto pronto!

01:59
Torino tra Grand Opening e blue carpet

Torino tra Grand Opening e blue carpet

00:58
ATP Finals, Ferrero: "Cobolli si è allenato con Alcaraz"

ATP Finals, Ferrero: "Cobolli si è allenato con Alcaraz"

01:19
Insulti a Sabalenka: "Guardala, è orribile"

Insulti a Sabalenka: "Guardala, è orribile"

01:33
Max Giusti: "Cobolli se la gioca con tutti"

Max Giusti: "Cobolli se la gioca con tutti"

01:45
Atp Finals: un tabellone ricco di stelle

Atp Finals: un tabellone ricco di stelle

01:38
mogli

Un amore... di Finals: "giocano" anche fidanzate e mogli

02:32
DICH GAUDENZI ATP FINALS TORINO DICH

Gaudenzi: "Atp Finals, sarà una grande edizione che migliora ogni anno"

04:54
DICH ABODI ATP FINALS DICH

Abodi: "Siamo felici che le Atp Finals restino in Italia"

01:12
ATP Finals, Ferrero: "Ecco i gironi"

ATP Finals, Ferrero: "Ecco i gironi"

I più visti di Tennis

Atp Finals: un tabellone ricco di stelle

Atp Finals: un tabellone ricco di stelle

Sabalenka

Bufera Wta Finals, ancora tensioni tra Sabalenka e Svitolina: "Quei f…i ucraini" VIDEO

ATP Finals, Ferrero: "Cobolli si è allenato con Alcaraz"

ATP Finals, Ferrero: "Cobolli si è allenato con Alcaraz"

Atp Finals, è tutto pronto!

Atp Finals, è tutto pronto!

"Quei fo***ti ucraini", Sabalenka chiarisce gli insulti durante il match contro Svitolina: "Reagito d'impulso..."

Insulti a Sabalenka: "Guardala, è orribile"

Insulti a Sabalenka: "Guardala, è orribile"

Notizie del giorno
Vedi tutti
Zverev per la prima volta in vantaggio su Jodar
15:12
Zverev per la prima volta in vantaggio su Jodar
Zverev-Jodar, 3-3 il parziale del primo set
15:10
Zverev-Jodar, 3-3 il parziale del primo set
Zverev spreca due palle break, il game va a Jodar
15:05
Zverev spreca due palle break, il game va a Jodar
Zverev tiene il servizio, di nuovo pari con Jodar
15:01
Zverev tiene il servizio, di nuovo pari con Jodar
Kenan Yildiz
14:58
Juve, emergenza senza fine: slitta il rientro di Yildiz previsto a metà dicembre