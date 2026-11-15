Tennis, Nitto Atp Finals: Heliovaara e Patten esordiscono con una vittoria nel doppio

I campioni in carica non sbagliano: Harri Heliovaara e Henri Patten vincono 2-1 all’esordio contro la coppia brasiliana formata da Orlando Luz e Rafael Matos. In avvio di primo set i brasiliani avvertono la pressione e l’inesperienza fa subito la differenza: break immediato da parte di Heliovaara e Patten, che scappano via sul 3-0 e poi gestiscono agilmente fino al 6-3 dopo ventotto minuti di gioco. I due sudamericani si sciolgono soprattutto nel secondo set, con Orlando Luz che trova un paio di punti spettacolari che spostano l’inerzia. Sul 2-1 i due brasiliani trovano il loro primo break, Heliovaara e Patten reagiscono con il contro-break ma sono sempre in affanno con le prime di servizio. Sul 6-5 le percentuali difficili condannano i Campioni in carica al Super tie-break, con i due brasiliani che chiudono con il 7-5 e con il secondo break del loro incontro. Al Super tie-break l’esperienza fa la differenza: Heliovaara e Patten scappano via sul 7-1 con grandi colpi e percentuali di prime altissime, arrivando poi al successo grazie al 10-4 che significa 2-1 e prima vittoria del girone Woodforde dopo un’ora e ventisette minuti.