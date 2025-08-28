Sinner vince ma non si accontenta: "Devo migliorare al servizio"

L'azzurro ha piegato Popyrin in tre facili set al secondo turno a New York, prossimo avversario il canadese Shapovalov
"Sono contento di aver risolto queste due partite in maniera comoda, credo che oggi nessuno dei due servisse bene. Credo di aver risposto bene ma devo migliorare il servizio. Oggi comunque mi sono sentito a mio agio". Così Jannik Sinner, dopo aver ottenuto il pass per il terzo turno degli Us Open battendo l'australiano Alexei Popyrin. Prossimo avversario il mancino canadese Shapovalov.
