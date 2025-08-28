Us Open: Venus Williams torna a vincere nel doppio dopo 10 anni e senza Serena

Venus Williams torna a vincere nel doppio femminile agli U.S. Open per la prima volta in più di un decennio - e questa volta senza sua sorella Serena - in coppia con Leylah Fernandez, sconfiggendo la coppia testa di serie numero sei composta da Lyudmyla Kichenok ed Ellen Perez per 7-6 (4), 6-3. La 45enne Williams ha salutato la folla al termine della partita, definendo la 22enne Fernandez "la migliore compagna con cui abbia mai giocato, a parte Serena". Williams e Fernandez erano le grandi favorite dal pubblico al Louis Armstrong Stadium, gremito tanto che l'arbitro ha dovuto chiedere più volte alla folla di fare silenzio. Gli spettatori hanno tributato a Williams e Fernandez una standing ovation dopo che hanno conquistato il tie-break di apertura nonostante fossero in svantaggio per 5-2 in quel set, e si sono alzati di nuovo per applaudire al termine della partita. Venus Williams non vinceva una partita di doppio femminile a New York dal 2014, quando lei e Serena arrivarono ai quarti di finale, né in nessun torneo del Grande Slam dal Roland Garros del 2018. A Flushing Meadows, Williams ha perso al primo turno del doppio misto e del singolo, poi le è stata assegnata una wild card per il doppio femminile. È stato il primo match nel doppio in un torneo importante dal 2022 U.S. Open, l'ultimo torneo di Serena.