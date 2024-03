Tennis: Miami, sospeso per pioggia il match tra Sinner e Vavassori

© Getty Images

Il match tra Jannik Sinner e Andrea Vavassori, il secondo in programma al Masters 1000 di Miami, è stato sospeso per pioggia dopo una giornata segnata dal maltempo in Florida che ha costretto gli organizzatori a modificare l'ordine di gioco con i noce scontri di doppio cancellati. Al momento della sospensione l'altoatesino stava conducendo sul torinese per 3 set a 2. Nell'ultimo game giocato il punteggio era 40 pari. La partita riprenderà sabato pomeriggio, non prima delle 17 ora italiana.