Sinner fa il tifoso, ma Vagnozzi va ko: sfuma il "derby" al Million Dollar 1 Point Slam

Niente sfida in famiglia a Melbourne. Il sogno di vedere Simone Vagnozzi incrociare la racchetta con Jannik Sinner è svanito nelle qualificazioni del Million Dollar 1 Point Slam. Il coach azzurro si è messo in gioco nel singolare torneo esibizione (che mette in palio un milione di dollari australiani, circa 600.000 euro, per match di un solo punto), ma la sua avventura è durata poco: dopo aver superato il primo turno grazie a un doppio fallo di Luke Savile, Vagnozzi si è arreso al secondo step contro Calum Puttergill, battuto da un servizio vincente che ha spento le speranze di qualificazione.