Sinner trionfa a Malbourne: "Un pensiero per chi sta a casa"

Sinner-Medvedev, le immagini della finale degli Australian Open 2024





































































Dopo il punto decisivo che gli ha regalato il successo agli Australian Open, suo primo Slam, Jannik Sinner visibilmente commosso si è gettato a terra e poi è andato ad abbracciare il suo staff per celebrare la grande impresa. In due mesi ha regalato la Coppa Davis e uno Slam che all'Italia mancava da 48 anni, ma dopo il trionfo il 22enne non si è scomposto: "Ciao a tutti - ha esordito - prima di tutto mi congratulo con Daniil e il suo team, abbiamo giocato diverse volte contro e ogni volta imparo qualcosa da lui, gli auguro prima o poi di vincere questo trofeo. Poi voglio ringraziare tutte le persone che rendono questo evento così fantastico, perché dove ci sono i miei genitori oggi ci sono meno 20 gradi ed è più divertente correre sotto il sole. Il mio team... ogni giorno cerchiamo di migliorare, sono molto felice di condividere questo percorso con delle persone che mi capiscono così bene perché a volte non è facile. E poi l'incoraggiamento dei tifosi che è stato grandioso, grazie davvero perché mi avete fatto sentire a casa. Un pensiero per tutti quelli che stanno guardando da casa, in primis i miei genitori che mi hanno sempre permesso di scegliere e non mi hanno mai messo pressione. Auguro a tutti i bambini di avere la stessa libertà. Tutto qui, non ho altro da dire credo, ci vediamo il prossimo anno".