Sinner torna ad allenarsi con l'amico Draper e lo ringrazia: "Grazie Jack",

Draper è stato scelto anche perché, nel periodo di stop di Sinner, ha speso sempre grandi parole per il tennista italiano: "Sono sicuro che Jannik tornerà più forte di prima", raccontava il britannico. "Questi ultimi mesi e in generale questo ultimo anno sono stati davvero complicati per lui. Io ho cercato di supportarlo e gli ho spesso detto che lui è fonte di ispirazione per me per i risultati che ha raggiunto e per la sua etica del lavoro. Il modo in cui si comporta dentro e fuori dal campo è impressionante. Lui è un ragazzo genuino e gentile. Penso che si meriti tutto il successo che sta avendo e aspetto con ansia di rivederlo nel circuito. Conosco Jannik, è un buon amico e sono sicuro che non abbia fatto nulla intenzionalmente. Ovviamente questo è il nostro sport e siamo responsabili di quello che circola nel nostro corpo. Gli sarà vietato di giocare per diverso tempo e non è una bella cosa per il tennis visto che lui è numero 1 al mondo".