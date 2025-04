Serena Williams: "Adoro Sinner, ma a me avrebbero dato vent'anni e tolto tutti i titoli Slam"

Serena Williams ha lasciato il tennis, ma non lo ha dimenticato e uno dei suoi giocatori preferiti oggi è proprio il nostro Jannik Sinner. Quando si parla del caso doping che lo ha coinvolto, però, la fuoriclasse americana ci va giù pesante. “Sono stata umiliata così tanto, non voglio rovinare nessuno, ma se fosse successo a me, mi avrebbero dato 20 anni. Siamo onesti. Mi avrebbero tolto i titoli del Grande Slam”, ha detto Serena al Time.