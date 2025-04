Tennis: Sinner torna in campo, allenamento in Costa Azzurra con Draper

Dopo il rinvio causa pioggia, questa mattina Jannik Sinner è tornato su un campo da tennis per il suo primo allenamento dopo la sospensione patteggiata con la Wada per il caso Clostebol. Il numero 1 del mondo era con l'amico Jack Draper, giocatore inglese fresco di top ten, e tra quelli che sono sempre stati solidali con lui. I due si sono allenati sui campi in terra rossa indoor della cittadina francese di Beaulieu-sur-Mer, a 25 minuti di auto da Monte-Carlo in Costa Azzurra, dove è attualmente in corso un torneo Itf J300. È stato proprio il profilo social del torneo francese a diffondere un video di pochi secondi con le prime immagini di Sinner di nuovo all'opera con una racchetta. L'azzurro è stato costretto a spostarsi a causa della pioggia che da giorni sta flagellando Montecarlo rendendo così impossibile scendere in campo al Country Club. Sinner si sta preparando per il ritorno alle gare al termine della sospensione, prevista per il 4 maggio, agli Internazionali d'Italia di Roma in programma dal 7 maggio.