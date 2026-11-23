"Ci troviamo ancora in Italia ma in una sede diversa e con giocatori differenti. Lo spirito e l'obiettivo però rimangono gli stessi: cercare di dare il massimo. Siamo felici di difendere il titolo qui in Italia. Sappiamo di avere addosso una certa pressione, ma è un privilegio". Lo ha detto il capitano dell'Italia di Coppa Davis Filippo Volandri in conferenza stampa in vista dell'inizio della Final 8 di Bologna. Gli azzurri esordiranno mercoledì contro la Corea del Sud. "La nostra storia ci insegna che in Coppa Davis il ranking non conta poi così tanto. È una lezione che abbiamo imparato tempo fa... o meglio, non così tanto tempo fa. Soprattutto dopo la sfida contro il Canada di due anni fa: da quell'esperienza abbiamo imparato molto - ha riflettuto il capitano azzurro rievocando la sfida ai gironi persa contro gli uomini di Dancevic a Bologna due anni fa - Non voglio dire che in quell'occasione non avessimo rispetto per il Canada, ma da quel match in poi abbiamo iniziato a prestare molta più attenzione. Ecco perché ci concentriamo innanzitutto su noi stessi: sappiamo di essere una squadra forte. Certo, bisogna prestare attenzione agli avversari, ma ripeto: il punto di partenza siamo noi".
Cobolli: "La Davis significa tutto"
"È stata una settimana pazzesca per me a Torino. Mi è piaciuto molto giocare il mio primo Masters. Ora siamo felici di essere tornati a Bologna. Per me giocare la Coppa Davis significa tutto. Adoro stare in squadra con i ragazzi. Spero che riusciremo a trascorrere una bella settimana. Certo, abbiamo appena iniziato, quindi ci serve un po' di tempo per prendere confidenza con il campo e con tutto il resto. Abbiamo visto l'impianto ed è fantastico. Sarà bellissimo giocarci". Così Flavio Cobolli, numero sette del mondo, parlando in conferenza stampa in vista dell'inizio della Final Eight di Coppa Davis.
Musetti: "Voglio riscattarmi"
Il tennista romano guiderà la squadra azzurra insieme a Lorenzo Musetti. "Per me è sempre un onore. Ho avuto la fortuna di iniziare questo percorso in Davis un po' di anni fa, abbiamo vinto due volte, l'anno scorso non c'ero. Sicuramente quest'anno è stato difficile e far parte della squadra significa tanto - ha ancora dichiarato il fresco vincitore dell'open di Lione - Come ho sempre detto a Filippo la mia disponibilità è sempre stata la priorità. Quando si viene qui non bisogna pensare a sé stessi ma al bene della squadra. Nelle due vittorie di Davis non ho gioito individualmente come avrei voluto perché non ho dato una grande mano con i miei risultati, spero stavolta di avere la possibilità di riscattarmi ma la priorità resta il bene della squadra".
Berrettini: "Sempre un onore"
A dare ulteriore profondità, ed esperienza, alla squadra ci sarà anche Matteo Berrettini, escluso in principio dalle prime convocazioni ("Ma le prime convocazioni sono sempre stilate in base al ranking", ha precisato Volandri) e desideroso di continuare ad aggiornare il suo bilancio nella competizione (14 vittorie, di cui 12 in singolare, e 4 sconfitte equamente distribuite). "Quando sono uscite le convocazioni sapevo che mi sarei dovuto far trovare pronto perché il capitano ci aveva detto che quelle ufficiali sarebbero arrivate più avanti - ha dichiarato l'azzurro - Ho continuato ad allenarmi e a giocare per farmi trovare pronto per la squadra. È sempre un onore e un piacere, da quando sono bambino giocare in Davis è il sogno più grande che potessi avere e sono contento di essere ancora qui per un altro anno". E' stata infine la volta di Luciano Darderi, convocato per la prima volta dopo "tre anni difficili perché ci sono tanti giocatori forti", ma certo di far parte di "una squadra bellissima, unita" e di dare "il massimo".