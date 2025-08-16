Sinner si gode la vittoria su Atmane: "Difficile giocare contro sconosciuto"

"È stata una sfida durissima perché quando affronti un avversario sconosciuto è difficile. E trovarlo negli ultimi turni del torneo è ancora più difficile". Così Jannik Sinner al termine della vittoria in semifinale contro il francese Terence Atmane al Masters 1000 di Cincinnati. "Ha un enorme potenziale gli auguro il meglio - spiega l'italiano - Ha battuto giocatori fortissimi ed era alla prima semifinale. Dovevo stare molto attento".