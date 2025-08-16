Sinner si gode la vittoria su Atmane: "Difficile giocare contro sconosciuto"

© IPA
"È stata una sfida durissima perché quando affronti un avversario sconosciuto è difficile. E trovarlo negli ultimi turni del torneo è ancora più difficile". Così Jannik Sinner al termine della vittoria in semifinale contro il francese Terence Atmane al Masters 1000 di Cincinnati. "Ha un enorme potenziale gli auguro il meglio - spiega l'italiano - Ha battuto giocatori fortissimi ed era alla prima semifinale. Dovevo stare molto attento".
"Dal mio punto di vista sono contento di essere tornato in finale - aggiunge Sinner - Ci sono due tipi di giorni di riposo: quelli in cui si recupera e quelli in cui ci si prepara per qualcosa. L'obiettivo qui è anche l'Open Usa così il giorno di riposo di ieri l'ho usato per fare palestra. Domani invece sarà di maggiore relax. La finale sarà una partita molto diversa. Vedremo", conclude l'altoatesino.
