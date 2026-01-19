Logo SportMediaset

Tennis
Australian Open 2026, Gauff vince 'grazie' a Sinner: "Capelli rossi? C'è chi va alla grande così..."

Esordio vincente per Coco Gauff agli Australian Open 2026. L'americana scherza sul nuovo look: "Il rosso porta fortuna qui, guardate Sinner".

19 Gen 2026 - 09:59
Esordio vincente per Coco Gauff agli Australian Open 2026, ma a tenere banco è soprattutto il suo nuovo look "scaramantico". La campionessa americana si è presentata in campo con una vistosa chioma rossa fiammante, lanciando una simpatica provocazione legata al dominatore recente di Melbourne, Jannik Sinner. "Perché questo colore? Beh, c'è un altro tennista qui che con i capelli così va alla grande...", ha scherzato la numero 3 del seeding dopo aver liquidato l'uzbeka Rakhimova con un netto 6-2, 6-3.

coco gauff
capelli rossi
sinner
australian open
2026

