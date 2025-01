Australian Open, Jannik Sinner cerca la finale contro Ben Shelton

Appuntamento con la storia per Jannik Sinner che punta alla seconda finale consecutiva agli Australian Open. Il 23enne di Sesto Pusteria affronterà il giovane americano Ben Shelton nella seconda semifinale con l'obiettivo di centrare il pass per la sfida al titolo contro Alexander Zverev. Un incontro complicato per l'azzurro che proverà ad allungare la striscia di quattro successi consecutivi contro l'americano, in grado di sconfiggere Lorenzo Sonego ai quarti.