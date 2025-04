Jannik Sinner torna ad allenarsi dopo la squalifica: ripartenza a Montecarlo in vista degli Internazionali

Un importante passo in avanti in vista del rientro in campo e che lo vedrà riprendere la corsa verso Roma proprio in quel di Montecarlo dove, complice la conclusione del torneo, si potrà tornare ad allenarsi. Ancora dubbi su chi potrà esserci dall’altra parte della rete: nei giorni scorsi si è parlato di Dominic Thiem e di Lorenzo Sonego, ma non va nemmeno esclusa l’opportunità alquanto gustosa di vedere Sinner sfidare Novak Djokovic.