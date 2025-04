Montecarlo stravolge la classifica ATP: Alcaraz supera Sinner nella Race, Musetti sogna la top ten nella graduatoria mondiale

Fra Barcellona e Monaco di Baviera, Casper Ruud, Arthur Fils e Ben Shelton avranno l'occasione di conquistare quei 500 punti per poter accedere nel gotha del tennis mondiale, tuttavia per compiere questo passo in avanti dovranno aggiudicarsi il torneo. Discorso diverso per Holger Rune a cui basterà raggiungere la finale. Se tutto ciò non dovesse accadere fra i due tornei, a quel punto Musetti sarebbe già certo di presentarsi nella giornata di lunedì 21 aprile come nuovo numero 10 della classifica ATP riportando due italiani nella zona più calda della graduatoria dopo quanto già avvenuto nel novembre 2021 quando gli azzurri al top erano Berrettini e Sinner.