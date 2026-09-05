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TENNIS

Alcaraz in campo con due maglie agli Us Open: "Dovevo coprire i capezzoli"

Lo spagnolo spiega: "Ero troppo scollato, una scelta opportuna"

05 Set 2026 - 15:59
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Prosegue la difesa del titolo di Carlos Alcaraz, che a New York è già al quarto turno nonostante la lunga inattività. "A fari spenti" per due set, sprecando qualche game e pur concedendo qualcosa al notevole colpitore cinese Wu Yibing, Alcaraz vince 6-3 6-4 6-1 e trova Tommy Paul al livello successivo.

"Ho battuto un avversario che gioca a un ritmo sostenuto e oggi è stato molto aggressivo. Sono fiero di come ho saputo gestire i momenti più complicati", ha spiegato Alcaraz. Lo spagnolo ha ammesso di essere persino oltre le proprie aspettative: "Dopo quattro mesi senza competere non ero sicuro di come avrebbe reagito il mio corpo. Sono sorpreso da come mi sento e da come recupero dopo ogni partita".

Agli ottavi lo attende Tommy Paul, avversario che Alcaraz conosce bene e che considera particolarmente pericoloso: "È un giocatore davvero talentuoso, difficile da affrontare. Dovrò essere al 100% se voglio farcela". Per prepararsi alla sfida, Alcaraz ha già programmato fisioterapia e relax, con un appuntamento speciale: "Guarderò sicuramente Serena nel doppio. Sarò in camera mentre mi faccio curare".

Infine, una spiegazione anche sul curioso look sfoggiato in campo. L'arco e la freccia disegnati sulla maglia non hanno un significato particolare: "Mio fratello mi ha chiesto di scegliere tra arco o ballare e ho scelto". La seconda maglia indossata sotto la canotta, invece, è stata una scelta personale: "Ero troppo scollato, mostravo troppo i capezzoli. Credevo fosse opportuno coprirli un po'".

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