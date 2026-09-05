Alcaraz in campo con due maglie agli Us Open: "Dovevo coprire i capezzoli"

"Ho battuto un avversario che gioca a un ritmo sostenuto e oggi è stato molto aggressivo. Sono fiero di come ho saputo gestire i momenti più complicati", ha spiegato Alcaraz. Lo spagnolo ha ammesso di essere persino oltre le proprie aspettative: "Dopo quattro mesi senza competere non ero sicuro di come avrebbe reagito il mio corpo. Sono sorpreso da come mi sento e da come recupero dopo ogni partita".