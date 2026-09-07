Tennis: Wimbledon dice stop agli influencer dopo il caos agli US Open

Quest'anno la Usta aveva accreditato circa 100 influencer - il doppio rispetto al 2025 - nel tentativo di raggiungere un pubblico più ampio e creare un'atmosfera simile a quella di un festival in stile Coachella. Il risultato é stato però un boomerang alla luce delle frequenti interruzioni di gioco che la presenza dei content creator ha creato a Flushing Meadows. Due influencer nel frattempo sono state cacciate dagli Us Open due ore dopo aver postato sui profili social le loro credenziali: Meg Radice e Audrey Jones, protagoniste dell'account social The Vip List, hanno detto di aver scoperto che il loro accesso al Billie Jean King National Tennis Center è stato revocato dopo essersi presentate a cena in un ristorante con il quale avevano avviato una collaborazione in occasione del torneo.