Il fratello di Mbappé rovina l'esordio in Champions di Davide Ancelotti: interviene anche... Kylian

Espulso per una gomitata, Ethan Mbappé ha rovinato il debutto in Champions League di Davide Ancelotti. Il fratello del più noto Kylian, che ha penalizzato il Lille, finito ko contro il Betis in casa (3-2 il punteggio finale in favore degli spagnoli), è successivamente intervenuto sui social: "Voglio chiedere scusa ai miei compagni di squadra, allo staff e ai tifosi per questo comportamento inaccettabile - ha scritto in una storia postata su Instagram il calciatore cresciuto nel Psg -. La sconfitta è interamente colpa mia e me ne assumo la piena responsabilità. Ho messo i miei compagni in una situazione difficile nella competizione più importante. Mi dispiace". La storia è stata ricondivisa anche dal fantasista del Real Madrid che ha commentato così: "Apprendimento".