Scontro Vlahovic-Skriniar, duro comunicato del Besiktas contro il deferimento del serbo

"Il deferimento costituisce una dimostrazione concreta di quanto il calcio turco sia gestito lontano dai principi di giustizia e uguaglianza. È inaccettabile che il nostro calciatore Dusan Vlahovic sia stato deferito alla commissione disciplinare, mentre il giocatore della squadra avversaria, che con le sue azioni e le sue parole ha provocato il nostro calciatore per tutta la durata della partita, non lo sia stato. La Federazione Turca di Calcio e i suoi organi hanno dimostrato ancora una volta il loro atteggiamento ostile nei confronti del nostro club, come si evince anche da questo episodio."