Scontro Vlahovic-Skriniar, duro comunicato del Besiktas contro il deferimento del serbo

Il testa a testa tra i due ex Serie A Milan Skriniar e Dusan Vlahovic, nel corso di Fenerbahce-Besiktas, sta ancora avendo strascichi. La rissa quasi sfiorata ha decretato un deferimento per l'attaccante serbo, ma non per il centrale ex Inter. Secondo la Super Lig, la punta avrebbe tenuto un comportamento non consono ai principi di fair play.
La misura presa ha provocato la reazione furiosa del Besiktas, che si è esposto con una nota. Questo il resoconto del comunicato:
"Il deferimento costituisce una dimostrazione concreta di quanto il calcio turco sia gestito lontano dai principi di giustizia e uguaglianza. È inaccettabile che il nostro calciatore Dusan Vlahovic sia stato deferito alla commissione disciplinare, mentre il giocatore della squadra avversaria, che con le sue azioni e le sue parole ha provocato il nostro calciatore per tutta la durata della partita, non lo sia stato. La Federazione Turca di Calcio e i suoi organi hanno dimostrato ancora una volta il loro atteggiamento ostile nei confronti del nostro club, come si evince anche da questo episodio."