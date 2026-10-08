Il piano di Sinner per il rientro nel 2027: riposo, trattamenti, allenamenti e poi l'Australia

Archiviato ufficialmente il 2026, siamo sicuri che la testa di Jannik Sinner è già proiettata al 2027. La testa, appunto, perché per quanto riguarda il corpo servirà ancora del tempo per superare l'infiammazione al ginocchio destro e finalmente poter tornare in campo senza pensare ad altro oltre che a cercare di battere chi sarà dall'altra parte della rete.