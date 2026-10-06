Tennis, Sinner torna nel 2027: "Il ginocchio ha bisogno di terapie, devo pensare alla mia carriera"

"Io, assieme ai dottori, abbiamo deciso che il mio ginocchio ha bisogno di trattamenti e questo significa che il mio 2026 è ufficialmente finito. Il finale delle ultime stagioni, specialmente a Torino (si riferisce alle Atp Finals, ndr), mi ha regalato bellissime emozioni e sentimenti, quest'anno andrà diversamente, visto che devo pensare alla mia carriera a lungo termine. Farò tutto il possibile per tornare al 100%. Vi ringrazio per il supporto e speriamo di rivederci presto in campo. Ciao, ciao" il messaggio social di Sinner.