Sinner, parla Abodi: "Prima si chiarisce, meglio è per tutti"

"Sinner? Prima si chiarisce e meglio è per tutti. L'opinione pubblica deve contare sulla chiarezza e in un tempo ragionevole. Questo stop and go al quale stiamo assistendo non fa bene alla credibilità non solo allo sport ma anche di chi è chiamato a contrastare una piaga come quella del doping". Così il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, commenta il ricorso Wada nei confronti di Jannik Sinner a margine di "Be Active, evento allo stadio dei Marmi in occasione della Settimana Europea dello Sport.