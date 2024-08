Sinner: "Saltare le Olimpiadi mi ha spezzato il cuore. Felice per Musetti"

tennis

L'azzurro rientrerà a Montreal: "Ho preso antibiotici per una settimana per combattere la tonsillite, ora sto meglio"

Jannik Sinner è pronto a rientrare al Masters 1000 di Montreal ma la rinuncia alle Olimpiadi di Parigi 2024 è ancora una ferita aperta: "Mi ha spezzato il cuore, era uno degli obiettivi stagionali. Ma devo accettare che sia andata così". Il numero uno al mondo, quasi a rispondere alle malelingue uscite subito dopo la notizia della rinuncia ai Giochi, spiega: "La tonsillite è stata difficile, ho preso antibiotici per quasi una settimana e non ho toccato la racchetta per giorni". C'è comunque spazio per fare il tifo per gli azzurri: "Il bronzo di Musetti? In Italia sono tutti felici, me compreso. E sono felice per lui. Non sono riuscito a vedere la partita perché mi stavo allenando ma recupererò, spero di vedere anche la finale di Paolini-Errani".

Sinner in Canada difenderà il titolo vinto lo scorso anno: "Ora sto molto meglio e sono felice di essere qui, sto preparando tutto nel migliore dei modi per continuare a essere costanti così come lo siamo stati per tutto l'anno. La mia crescita? Non mi aspettavo di arrivare in alto così presto, ma non ci si deve fermare mai. Conta stare bene e lavorare bene col team".

