Olimpiadi, Musetti sfata un tabù secolare per il tennis italiano: "Il bronzo ripaga tutti i miei sacrifici"

PARIGI 2024

Il 22enne di Carrara ha sconfitto nella finale per il bronzo il canadese Felix Auger-Aliassime per 6-4 1-6 6-3 riportando l'Italia sul podio a cinque cerchi cent'anni dopo Uberto De Morpurgo

Olimpiadi, Musetti sfida Auger-Aliassime per uno storico bronzo nel tennis



















































© Getty Images 1 di 27 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Quando Lorenzo Musetti ha conquistato l'ultimo e decisivo punto, si è visto passare davanti l'intera carriera. Quel punto lo ha condotto direttamente nella storia del tennis italiano diventando il secondo azzurro a conquistare una medaglia alle Olimpiadi nel tennis dopo Uberto De Morpurgo, bronzo come lui a Parigi 1924. Nonostante siano passati cent'anni, la capitale francese è stata ancora una volta decisiva per vedere issato il tricolore sul pennone a cinque cerchi. Lì dove il 22enne di Carrara ha potuto liberare tutta la tensione accumulata in questi giorni.

"È stata durissima, ma mi sono sacrificato per la maglia azzurra e adesso sono contentissimo perché tutti questi sacrifici sono stati ripagati con un'importantissima medaglia - ha spiegato il toscano al termine della sfida con il nordamericano -. Arrivato in semifinale - ha ammesso - pensavo di poter arrivare a un traguardo ancora più prestigioso".

La sconfitta con Nole Djokovic non ha però fermato l'allievo di Simone Tartarini che, dopo la semifinale di Wimbledon, si è tolto un'altra soddisfazione difficile da pronosticare all'inizio delle Olimpiadi. "La sconfitta con Nole mi è servita da lezione per la partita contro Aliassime. Come mi hanno chiesto dalla tribuna, non ho mollato mai" ha concluso Musetti.