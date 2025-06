Sinner: "Non dormirò facilmente questa notte, è complicato. Complimenti a Carlos"

Deluso, profondamente deluso. Ma consapevole di aver dato il massimo e aver giocato una partita epica che verrà ricordata negli anni. Jannik Sinner si è dovuto inchinare a Carlos Alcaraz, ha sfiorato il successo, ha lottato, si è inchinato al rivale di sempre come solo i grandissimi sanno fare, lottando fino all'ultimo punto. Poi, da sè, la sconfitta pesa, ovviamente: "Stasera non dormirò facilmente e ora come ora parlare è molto complicato. Detto questo, complimenti a Carlos, un'altra prestazione eccezionale, una grande battaglia. E complimenti al suo team". Parole sincere, non di circostanza. Il riconoscimento del valore dell'avversario è proprio del campione vero: "E' stato comunque un torneo straordinario, abbiamo lottato per essere qui e per questo non posso non ricordare il lavoro del mio grande team. E' un grande privilegio per noi giocatori essere qui a Parigi. Un ringraziamento anche al pubblico: non dormirò facilmente questa sera ma grazie di tutto, ci vediamo il prossimo anno".