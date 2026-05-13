Roland Garros, rivivi la finale 2025: Alcaraz batte Sinner in rimonta e concede il bis

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Battaglia epica sullo Chatrier: lo spagnolo aveva regolato l'azzurro in cinque set al super tie-break annullando anche tre match point
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Un anno fa fu un bis da urlo per Carlos Alcaraz al Roland Garros. Dopo aver perso i primi due set in finale contro Jannik Sinner, lo spagnolo l'8 giugno 2025 aveva rimontato clamorosamente conquistando il suo quinto titolo Slam della carriera, il secondo di fila sulla terra rossa parigina. Sullo Chatrier andò in scena una battaglia durissima di oltre cinque ore chiusa da Alcaraz al quinto set col punteggio di 6-4, 7-6, 4-6, 6-7, 6-7. Nei primi due set era stato l'azzurro ad avere la meglio grazie a un break sul 5-4 e a un tie-break giocato con grande solidità e attenzione. Nella seconda parte della gara poi lo spagnolo aveva reagito, vincendo il terzo set con personalità, il quarto annullando tre match point e il quinto completando l'impresa al super tie-break dopo un finale epico da brividi.
|SET
|1° Set
|2° Set
|3° Set
|4° Set
|5° Set
|SINNER ₁
|2
|6
|7
|4
|6³
|6²
|ALCARAZ ₂
|3
|4
|6⁴
|6
|7
|7
LA CRONACA DEL MATCH
QUINTO SET
6-7 - Alcaraz piazza subito un mini-break spingendo col dritto, poi si porta sul 2-0 con un cross stretto imprendibile. Un errore di Jannik, uno schiaffo al volo di dritto, due rovesci profondi e un tracciante sulla riga portano lo spagnolo sul 7-0, poi Sinner interrompe la striscia devastante dell'avversario piazzando due punti consecutivi. Grazie a un lungolinea lungo del numero uno del ranking e a un servizio vincente, Carlos si porta sul 9-2 con sette match point. Ne basta uno. Con un passante in corsa di dritto Alcaraz chiude la gara. ALCARAZ VINCE IL ROLAND GARROS 2025!
6-6 - Il game inizia con una volée vincente di Acaraz, poi Carlos sbaglia di rovescio e Sinner va a segno con una demi-volée da applausi. Un errore dell'altoatesino in manovra rimette tutto in parità, poi lo spagnolo fulmina l'azzurro di rovescio, ma Jannik porta il game ai vantaggi con un tracciante sulla riga. Vantaggi che il numero due del mondo risolve con due capolavori di rovescio. Si va al super tie-break.
6-5 - Conquistato il break, Sinner inizia con un ace. Alcaraz risponde con un cross imprendibile, poi Jannik piazza un altro ace, ma pasticcia un po' quando deve chiudere e il game ed è costretto a lottare ai vantaggi per portarsi avanti nel punteggio per la prima volta nel quinto set.
5-5 - Al servizio per il match, Alcaraz spedisce fuori un dritto, poi resta troppo passivo su un rovescio di Sinner e l'altoatesino si porta sullo 0-30. Un cross vincente dello spagnolo gli regala un 15, poi Jannik si fa trovare pronto su una palla corta e si procura due palle break. Ne basta una per rimettere tutto perfettamente in parità.
4-5 - Jannik inizia con due combinazioni vincente servizio-dritto, poi Carlos va a segno in manovra e l'altoatesino chiude il game con una buona prima e un dritto profondo.
3-5 - Sinner resta concentrato e prova a dare fastidio allo spagnolo cercando di lasciare andare il braccio, ma Alcaraz è freddissimo nelle scelte e grazie al servizio tiene le distanze.
3-4 - Nonostante le difficoltà, Sinner non molla. Un rovescio lungolinea, un servizio vincente, un dritto in avanzamento e un grandisismo cross in corsa valgono il game.
2-4 - Alcaraz inizia con una volée vincente cadendo a terra, poi commette un doppio fallo e si fa infilare di rovescio in lungolinea da Jannik. Il 30-30 arriva grazie all'ennesimo servizio in kick, poi lo spagnolo tiene il turno di battuta grazie a un'altra smorzata e a un rovescio lungo dell'altoatesino.
2-3 - Jannik tenta di rimanere aggrappato alla gara tenendo alto il ritmo e l'intensità del palleggio per non perdere campo e nonostante i crampi tiene il servizio grazie a un paio di imprecisioni di Alcaraz.
1-3 - Il game inizia con due palle corte vincenti di Alcaraz su cui Sinner non riesce nemmeno a partire. Poi Jannik reagisce e Alcaraz è costretto a concedere due palle break. La prima la annulla con una gran seconda di servizio, la seconda invece con un dritto profondo. Due vincenti dello spagnolo poi valgono il 3-1.
1-2 - Sinner prova a rimanere in partita, ma la lotta con Alcaraz è durissima sul piano fisico e col fiato corto si affida al servizio per restare in scia.
0-2 - Incassato il break e con i crampi, Sinner fatica a tenere il ritmo. Alcaraz invece si muove bene in campo, picchia duro e consolida il break con personalità.
0-1 - A livello atletico Alcaraz sembra più brillante e nel palleggio insistito è più incisivo. Lo spagnolo muove l'azzurro, spinge col dritto e si procura subito due palle break. La prima non va a segno, la seconda invece va a bersaglio con una smorzata che taglia le gambe all'altoatesino.
QUARTO SET
6-7 - Il tie-break inizia con Alcaraz al servizio e con un mini-break. Jannik si porta sul 2-0 grazie a un rovescio lungo dello spagnolo, poi Carlos rimonta e si porta sul 3-2 con una grande accelerazione di dritto e due ace consecutivi. Parziale che dà morale al numero due del mondo. Il 4-2 arriva grazie a un dritto in corridoio dell'azzurro, il 4-3 invece con uno smash di Jannik. In pressione, Alcaraz serve e scambia bene, Sinner invece sbaglia e lo spagnolo si aggiudica il quarto set 7-3. ALCARAZ VINCE IL QUARTO SET E RIMONTA SUL 2-2!
6-6 - Sinner inizia il turno di servizio con una buona prima, poi va sul 30-0 con uno schiaffo di dritto. Alcaraz però non molla e costringe Jannik a lottare per portare il set al tie break.
5-6 - Carico e in fiducia, lo spagnolo spinge dal fondo su ogni colpo con coraggio e costringe Sinner all'errore portandosi facilmente sul 6-5 tenendo il servizio a zero.
5-5 - Al servizio per il match, Jannik inizia il game con un colpo lungo, poi si porta sul 15 pari con una volée deliziosa, sbaglia un dritto lungolinea e Alcaraz si procura due palle break venendo a rete e chiude il game con un gran colpo di dritto.
5-4 - Sinner spinge col dritto e i suoi colpi tornano a viaggiare forte. Un doppio fallo di Alcaraz porta l'azzurro sullo 0-30. Un errore di Carlos concede tre match-point a Jannik. I primi due l'altoatesino li spedisce lungo di rovescio, il terzo si infrange sulla rete rimettendo in partita lo spagnolo che piazza un ace e tiene il servizio con un dritto in corsa super.
5-3 - Il game si apre con un rovescio in rete di Sinner alla fine di uno scambio duro, poi Carlos va lungo dal centro del campo, Jannik costringe all'errore lo spagnolo con un passante potente e chiude il game con la combinazione servizio-dritto e con un bolide di dritto.
4-3 - Più rapido negli spostamenti e solido col dritto, Sinner si porta sullo 0-30 con una gran palla corta, poi martella dal fondo e si procura tre palle break. Ne basta una per aggiudicarsi il punto grazie a un rovescio fuori bersaglio di Carlos.
3-3 - Jannik serve bene, gioca con potenza e lucidità e chiude il game a zero senza rischi
2-3 - Si parte con due ace e con una smorzata in rete (30-15), quindi la risposta di Sinner sbatte sul nastro (40-15). Il quarto doppio fallo fa tornare sotto il bolzanino, ma Alcaraz rimedia con l'ennesimo servizio vincente.
2-2 - Sinner spinge con il dritto e il pallonetto di Alcaraz è lungo (15-0), poi è freddo sullo smash alla conclusione di un lunghissimo scambio (30-0). Il tennista iberico trova un angolo preciso con il dritto e accorcia sul 40-15, prima di un passante su cui Sinner può solo mettere la racchetta (40-30). Sbaglia la direzione dell'attacco Carlitos e con un grande passante Jannik porta a casa un game che si stava complicando.
1-2 - Bella risposta di Sinner che il numero 2 non controlla ma rimedia con il consueto schema, servizio esterno e dritto vincente (15-15). Jannik pesca dal cilindro un rovescio lungolinea da favola (15-30), Alcaraz recupera vincendo un lungo scambio. Il 23enne altoatesino si procura la prima palla-break con un dritto incrociato stretto, annullata con servizio in kick a uscire e rovescio lungolinea (40-40). A Jannik scappoano due rovesci e Carlos rimane avanti.
1-1 - Alcaraz va fuori giri con il dritto, poi due punti che arrivano dal servizio (40-0) prima della chiusura con un dritto vincente. Sinner tiene il servizio a zero.
0-1 - Comincia a servire lo spagnolo. Jannik si apre bene il campo e chiude con lo smash conquistando il primo 15. Il cambio in lungolinea di rovescio non funziona (15-15) poi non regge gli scambi da fondo (due dritti lunghi per il 40-15). Il rovescio dello spagnolo esce di pochi centimetri, l'azzurro martella con il dritto fino all'errore di Carlos (40-40) che prontamente rimedia con un servizio al corpo e una seconda pazzesca.
TERZO SET
4-6 - Scappa in corridoio il dritto di Jannik che poi è indeciso sulla volée di rovescio smorzata dal nastro e Alcaraz lo passa. Lo spagnolo prende coraggio e si prende tre set-point con un dritto fantascientifico. Gli basta il primo con una bella voleé di dritto. Si va al 4° set. ALCARAZ VINCE IL TERZO SET!
4-5 - Alcaraz chiama a rete Sinner e lo passa al secondo passante. Immediata replica del numero 1 Atp con un rovescio in contropiede in lungolinea. Carlitos spara a tutto braccio ma spedisce lungo il dritto (15-30), poi si salva con un rovescio profondissimo che trova impreparato Jannik (30-30). L'ennesima palla corta è letta bene da Sinner che ci arriva, poi il lob dello spagnolo è lungo e arriva la palla-break sfruttata con un fantastico dritto sulla destra.
3-5 - Jannik serve per restare nel set e parte con un servizio a uscire vincente, così come il secondo (30-0). Rovescio in contropiede e 40-0 con Alcaraz che sembra già pensare al proprio turno di battuta per allungare il match. Il dritto lungo di Sinner costa il 40-15, ma poi tutto è sistemato con il quinto ace.
2-5 - Risposta in rete e dritto lungo: 15-15. Doppio fallo di Alcaraz, il terzo del match vale il 15-30, quindi immediata replica con il solito dritto verso destra (30-30). Lo spagnolo prende la riga sulla seconda palla e Sinner va fuori misura (40-30). Alla fine chiude il game con il solito schema servizio a uscire e dritto.
2-4 - Jannik prova a uscire dal momento no e si porta 30-0 (servizio e dritto vincenti) e poi 40-0. Un rovescio in rete tiene ancora nel game Alcaraz, ma Sinner chiude con un rovescio vincente in lungolinea, fermando la striscia avversaria di 4 giochi di fila.
1-4 - Sinner prova subito a reagire con un rovescio lungolinea vincente, ma Alcaraz rimedia con servizio e dritto (15-15) e poi vince per una volta la sfida dei rovesci (30-15). Il dritto in rete vale il 30-30. Prima esterna e botta di dritto portano lo spagnolo sul 40-30, chance subito sfruttata. Quarto gioco di fila per il campione in carica.
1-3 - Stecca il dritto il fuoriclasse iberico (15-0), Sinner sbaglia la misura del dritto (15-15) ma rimedia con una bella prima al centro (30-15) e sfonda con il dritto (40-15). L'azzurro sbaglia uno smash da fondo campo (40-30) e poi stecca anche lui il dritto rimettendo in discussione questo quarto gioco. Jannik inchioda l'avversario a destra e si riporta avanti, ma lo spagnolo lo chiama a rete con una palla corta e intuisce senza problemi la contro-smorzata prima di procurarsi la palla del 3-1 sorprendendo in risposta l'italiano. Al termine di uno scambio lunghissimo, Alcaraz strappa il servizio e prova a scappare.
1-2 - Servizio e dritto devastante di Alcaraz, rinvigorito dall'immediato contro-break, ma poi troppo frettoloso a giocare una palla corta che si spegne in rete (15-15). L'errore di Sinner di rovescio vale il 30-15, poi un dritto lungo e un ace permettono al campione uscente di mettere la testa davanti in questo terzo set.
1-1 - L'inerzia è tutta dalla parte di Sinner con Alcaraz che si accartoccia su un dritto (15-0). La seconda al corpo vale il 30-0, la risposta di Carlitos manda fuori giri Jannik (15-30). Lo spagnolo regge alla violenza dei colpi e va 30-30 con uno schiaffo al volo, ma l'altoatesino vince ancora la sfida da fondo campo prima di spedire fuori di un niente un dritto in diagonale. Alcaraz con un potente dritto a uscire si procura la palla dell'immediato contro-break, a Sinner scappa il dritto e siamo 1-1.
1-0 - Parte a servire Alcaraz che vince il primo 15 con un dritto vincente, poi finta la palla corta ma Sinner non ci casca e lo passa agevolmente (15-15). Un dritto in diagonale sulla riga permette a Jannik di andare 15-30, poi lo contiene con una straordinaria difesa e si procura due palle-break. Lo spagnolo manda in corridoio il dritto e il numero 1 al mondo è subito avanti.
SECONDO SET
7-6 - Il primo a partire nel tie-break è Sinner che conquista l1-0 con un dritto a sventaglio imprendibile. Alcaraz pareggia i conti con un kick a sinistra che costringe all'errore il numero 1, poi il sorpasso (2-1) grazia e un altro servizio vincente a uscire. Ace anche per Jannik da sinistra, che rimette la testa avanti con un prima uscire che gli permette di andare avanti e Carlitos sbaglia il passante (3-2). Arriva il primo mini-break con un dritto lungolinea in contropiede e si cambia campo (4-2). Carlos manda una difficile smorzata in corridoio e regala il doppio-break (5-2) prima di volare 6-2 e procurandosi 4 set-point dopo un rovescio in rete del rivale. Annullato il primo (dritto in rete) e anche il secondo quando non chiude due volée e si fa passare, ma si prende il secondo set con un dritto in diagonale da favola e chiude il tie-break 7-4. SINNER SI AGGIUDICA ANCHE IL SECONDO SET!
7-6 - Alcaraz parte con un ace, il primo della sua partita, prosegue con un servizio vincente al centro e vola 40-0 con una splendida smorzata. Poi chiude con l'ennesimo dritto vincente e sarà il tie-break a decidere il secondo parziale.
6-5 - Sinner stecca il dritto e il primo 15 è dell'avversario, ma rimedia sfondando il dritto da destra (15-15). Quindici rapido con il servizio (30-15), altro punto al termine di uno scambio spettacolare chiuso con un lob al volo e ace a interrompere la striscia di Alcaraz.
5-5 - Dritto vincente di Alcaraz che sembra aver ritrovato il colpo che dà più fastidio a Sinner (15-0), poi con la volée alta vola 30-0. Passaggio a vuoto di Jannik che sbaglia la risposta (40-0) ma vince il braccio di ferro da fondocampo (40-15). Lo spagnolo non si scompone e chiude il game con un dritto lungolinea.
5-4 - Sinner serve per il secondo set, ma parte meglio Alcaraz aggredendo col rovescio la seconda e poi con la risposta di dritto e il vincente con il medesimo colpo (0-30). Il rovescio incrociato del 22enne iberico finisce in corridoio di un soffio (15-30), poi Jannik si difende benissimo e il rivale sbaglia il dritto lungolinea (30-30) ma si affida ancora alla risposta e conquista una palla break immediatamente sfruttata.
5-3 - Seconda precisa e potente alla T e primo 15 per Alcaraz. Il rovescio di Sinner colpisce il nastro e rimane nel suo campo (30-0), Carlos sbaglia la smorzata (30-15) ma Jannik restituisce il favore con un gratuito di rovescio (40-15) e sbagliando poi lo stesso colpo.
5-2 - Il rovescio lungolinea di Alcaraz fulmina Sinner (0-15), lo spagnolo chiama a rete il rivale ma poi sbaglia il lob (15-15). Jannik si apre il campo, ma sbaglia una comoda volée di dritto (15-30) ma al numero 2 sfugge l'ennesima risposta sulla seconda palla (30-30) e poi non passa la rete il dritto che tante soddisfazioni gli aveva dato in precedenza (40-30). Ancora un dritto fuori misura e Sinner tiene il servizio.
4-2 - Dritto in contropiede di Alcaraz e seconda di servizio a 186 km/h per il 30-0, poi il nastro fa impennare il passante di Sinner che dimezza lo svantaggio. La solita risposta profonda mette in crisi il rovescio di Alcaraz (30-30), poi il nastro favorisce lo spagnolo su rovescio di Jannik che sembrava un vincente. Il secondo doppio fallo di Carlos rimette in parità il game e Jannik sbaglia il cambio in lungolinea di rovescio e poi arriva sulla smorzata ma angola troppo il dritto.
4-1- Alcaraz prova a uscire da uno scambio lungo con una palla corta che si affossa in rete. Sinner vola 30-0 con un gran servizio e un rovescio lungolinea ma poi manda largo un dritto incrociato (30-15). Jannik fa correre il rivale e lo costringe all'errore di dritto (40-15) ma non chiude spedendo in corridoio il rovescio (40-30). Poco male, perché la chiusura è solo rimandata grazie a servizio a uscire e dritto incrociato.
3-1 - Seconda esterna e Sinner sbaglia la risposta, poi 30-0 con lo sventaglio rabbioso di dritto e 40-0 col rovescio fuori misura di Jannik. Il dritto lungo di Alcaraz allunga il game, poi l'azzurro sale benissimo sulla palla e con un rovescio vincente accorcia ancora ma lo spagnolo conquista il primo game con servizio e volée.
3-0 - Il passante di rovescio di Alcaraz è largo di pochissimo (15-0) che poi stecca la risposta su una prima robusta (30-0). È lungo di poco il rovescio di Jannik che poi conquista un punto eccezionale con una volée di rovescio figlia di un dritto lungolinea spaventoso (40-15). Carlitos non regge il ritmo e il dritto in rete regala il game a Sinner.
2-0 - Alcaraz fa fare il tergicristallo a Sinner e chiude con un vincente di rovescio (15-0). Jannik risponde bene e poi sfonda con il dritto (15-15) e va avanti 15-30 con una splendida risposta di dritto. Prime due palle break concesse nel secondo set dopo aver steccato con il dritto, al numero 1 al mondo basta la prima per brekkare il suo avversario.
1-0 - È di Sinner il primo 15 del secondo set. Alcaraz prova ad aggredire la seconda di servizio ma manda lungo il rovescio (30-0). Un errore di dritto permette allo spagnolo di accorciare (30-15), poi costringe all'errore Jannik (30-30). Carlitos sbaglia la risposta di rovescio e manifesta tutto il suo malumore al suo angolo, ma ritrova la parità con l'ennesimo cambio gioco di dritto. Gesto di sportività di Carlitos che assegna un ace al numero 1 al mondo su una palla chiamata fuori dal giudice di linea, poi Jannik chiude con una prima vincente.
PRIMO SET
6-4 - Carlitos inizia bene con il solito dritto, poi regala il 15-15 a Sinner spedendo in corridoio una comoda volée alta. Jannik manda in rete il dritto, poi risponde profondo e il campione in carica non controlla il dritto che finisce largo (30-30). Un altro errore di dritto regala il set-point al numero 1 al mondo, che lo conquista grazie al rovescio di Alcaraz deviato fuori dal nastro. SINNER VINCE IL PRIMO SET.
5-4 - Prima a uscire e rovescio in diagonale (15-0), poi 30-0 Sinner con una seconda di servizio al corpo. Jannik sbaglia il dritto in uscita dal servizio (15-30), poi chiude con la volée di rovescio (40-15) e vince il gambe con una combinazione servizio e rovescio. Problemi all'occhio destro per Alcaraz: interviene il medico che gli somministra alcune gocce di collirio
4-4 - Sbaglia la risposta Sinner, poi Alcaraz commette il primo doppio fallo (15-15). Profonda la risposta di Jannik che manda fuori giri il dritto del rivale (15-30). Il numero 2 si salva ancora con il dritto che costringe Sinner all'errore, ma poi affossa in rete un rovescio e regala palla break annullata con una prima vincente alla T (40-40). Con il servizio si apre il campo e chiude con il solito dritto, come anche nel punto seguente.
4-3 - Il settimo gioco si apre con il primo ace della partita (15-0), poi Sinner arriva bene sulla smorzata e va 30-0. Servizio, dritto a sventaglio e stop volley regalano il 40-0. Primo gioco a zero per Jannik che torna avanti nel punteggio.
3-3 - Scambio di rovesci da cui esce vincente Sinner (0-15), poi Alcaraz non controlla in lunghezza il dritto (0-30). Il numero 2 al mondo accorcia con uno smash vincente procurato con l'ennesimo dritto devastante (15-30) e fa 30-30 con il serve & volley. Poi ci prova anche al punto successivo, ma la risposta di Sinner è fantastica e lo costringe all'errore. Palla break per l'altoatesino subito sfruttata e match di nuovo in equilibrio.
2-3 - Servizio potente di Sinner e dritto a pochi passi dalla rete che Alcaraz solo intuisce (15-0), poi l'errore nell'accelerazione di dritto (15-15). Gratuito del campione uscente che non controlla in lunghezza il dritto (30-15), poi rimedia con una bella risposta in diagonale di rovescio (30-30). Alcaraz si apre il campo con un grande dritto, poi a Sinner non riesce il recupero sulla volée smorzata: palla break annullata con un poderoso dritto lungolinea (40-40). Il numero 2 se ne procura un'altra prima sfondando con un dritto lungolinea e poi chiudendo con lo stesso colpo in diagonale, Jannik manda in corridoio il dritto e regala il break.
2-2 - Alcaraz non controlla il dritto in diagonale (0-15), poi sbaglia una difficilissima volée smorzata (0-30) e accorcia grazie a un errore di Sinner in lunghezza (15-30). Esce di poco il rovescio lungolinea dell'azzurro (30-30), non quello dello spagnolo dopo una fantastica difesa (40-30). Il rovescio di Sinner si ferma sul nastro e con 4 punti di fila il numero 2 al mondo si riporta in parità.
2-1 - Rovescio in diagonale di Sinner che costringe all'errore l'avversario (15-0), poi Jannik manda in rete il rovescio incrociato (15-15). Risposta eccezionale di Alcaraz che poi chiude con lo smash e si procura due palle break chiamando a rete l'altoatesino con la smorzata e chiudendo con una facile volée. Prima palla break annullata con un bel servizio esterno, seconda con una robusta seconda al centro (40-40). Con un grande lungolinea di rovescio, Sinner si procura la palla del 2-1 che arriva grazie a un servizio esterno e a uno schiaffo di dritto.
1-1 - Con un preciso lob di rovescio Sinner vince il primo 15, poi lo spagnolo sfonda con il dritto (15-15). Bella risposta in mezzo ai piedi e Alcaraz affossa in rete il rovescio (15-30), poi il nastro butta fuori il dritto dell'azzurro (30-30). Prima palla break per Jannik con un punto fotocopia del 15-30, annullata da una grande prima esterna. Vantaggio per lo spagnolo con lo schiaffo al volo di dritto, poi il dritto lungolinea di Sinner non passa.
1-0 - Il primo 15 della finale è di Alcaraz, con Sinner che affonda in rete un rovescio dopo un duro scambio. Lo spagnolo sbaglia il dritto: 15-15, poi spinge col dritto e va avanti di un 15. Il numero 2 va fuori giri col dritto (30-30), ma Jannik manda lungo il rovescio e regala la prima palla break, subito annullata con un servizio vincente. Alcaraz prova a essere aggressivo sulla seconda palla, ma sbaglia il rovescio: vantaggio Sinner che poi manda largo il dritto lungolinea. Ancora vantaggio per l'altoatesino dopo che il rivale sbaglia la risposta, ma lui stesso affossa in rete il dritto per l'ennesima parità. Alcaraz si procura la seconda palla break grazie a un rovescio largo del numero 1 al mondo ma rimedia con una robusta seconda che regala la quarta parità. Messo alle strette, Sinner sbaglia il passante di dritto: terza palla per Carlitos, ancora annullata con un passante di rovescio dopo una volée corta. Jannik finalmente mette la prima e poi chiude con un dritto vincente prima del rovescio lungo di Alcaraz. Sinner annulla tre palle break e si aggiudica il primo game durato 12 minuti.