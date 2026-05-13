Roland Garros, rivivi la finale 2025: Alcaraz batte Sinner in rimonta e concede il bis

1-0 - Il primo 15 della finale è di Alcaraz, con Sinner che affonda in rete un rovescio dopo un duro scambio. Lo spagnolo sbaglia il dritto: 15-15, poi spinge col dritto e va avanti di un 15. Il numero 2 va fuori giri col dritto (30-30), ma Jannik manda lungo il rovescio e regala la prima palla break, subito annullata con un servizio vincente. Alcaraz prova a essere aggressivo sulla seconda palla, ma sbaglia il rovescio: vantaggio Sinner che poi manda largo il dritto lungolinea. Ancora vantaggio per l'altoatesino dopo che il rivale sbaglia la risposta, ma lui stesso affossa in rete il dritto per l'ennesima parità. Alcaraz si procura la seconda palla break grazie a un rovescio largo del numero 1 al mondo ma rimedia con una robusta seconda che regala la quarta parità. Messo alle strette, Sinner sbaglia il passante di dritto: terza palla per Carlitos, ancora annullata con un passante di rovescio dopo una volée corta. Jannik finalmente mette la prima e poi chiude con un dritto vincente prima del rovescio lungo di Alcaraz. Sinner annulla tre palle break e si aggiudica il primo game durato 12 minuti.