Sinner, Nastase attacca: "Se fosse stato romeno, lo avrebbero sospeso 2 o 3 anni"

Per avere una sentenza definitiva, che chiuda la vicenda doping, dovrà attendere ancora qualche mese, ma intanto Jannik Sinner resta alle prese con le conseguenze mediatiche della sua positività a un controllo risalente allo scorso marzo. Mentre sul campo ha vinto tutto quello che c'era a disposizione in questo finale di stagione, fuori dal campo il campione altoatesino vede aumentare i commenti di chi non ha visto e non vede di buon occhio la sua completa assoluzione. E non si tratta solo di Kyrgios. L'ultimo in ordine di tempo risponde al nome di Ilie Nastase, oggi 78enne e vincitore in carriera di due titoli Slam di singolare negli anni '70 nonché ex numero uno del mondo.