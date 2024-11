Caso Clostebol, si allunga l'attesa per Sinner: la decisione del TAS slitta oltre l'inizio del 20259

Jannik Sinner dovrà attendere ancora per conoscere l'esito del ricorso della WADA per il caso Clostebol. Le voci di una possibile decisione entro i primi mesi del 2025 è stata smentita dal TAS di Losanna che sul suo sito ha pubblicato il calendario delle udienze sino all'11 febbraio prossimo. Scorrendo la lista non compare il nome di Sinner, a dimostrazione che servirà ulteriore tempo per porre fine alla questione doping.