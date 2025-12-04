Pellegrino in esclusiva: "Il Parma è casa. Faccio il fantacalcio e al Mondiale vorrei..."

Il Parma è la squadra più giovane della Serie A, con l'allenatore più giovane, Cuesta, cosa può darvi in più in questa cosa?

In più che abbiamo una voglia incredibile, voglia di imparare, di migliorare ogni giorno, perché come hai detto siamo giovani, però è vero anche che a volte manca un po' quell'esperienza per chiudere le partite per esempio, o la maniera di affrontarla, però l'importante è quello, che abbiamo voglia di imparare e migliorare ogni giorno.



Tu hai esordito a Parma con Chivu, che adesso è all'Inter, ora c'è mister Cuesta che non ti toglie mai dal campo, cosa hanno in comune loro due?

In comune non tanto, sono grandissime persone tutte e due,nel modo di lavorare sono molto diversi in aspetto tattico e in aspetto personale anche, però in comune hanno quello, che sono tutti e due grandissime persone.