Sinner, Itia: "Processo condotto secondo linee codice antidoping"

"Il processo è stato condotto secondo le linee guida del codice mondiale antidoping. Tuttavia l'Itia riconosce e rispetta il diritto della Wada di ricorrere in appello al Tribunale Arbitrale dello Sport contro la decisione del tribunale indipendente". Così in una nota l'International Tennis Integrity Agency in merito al caso Sinner. "L'Itia prende atto della decisione della Wada di fare ricorso - si legge nel comunicato - Secondo i termini del codice mondiale antidoping, la Wada ha il diritto ultimo di ricorrere in appello contro queste decisioni. Dopo aver raggiunto una serie di fatti concordati a seguito di un approfondito processo investigativo, il caso è stato deferito a un tribunale completamente indipendente dall'Itia per determinare il livello di colpa e quindi la sanzione a causa dell'insieme unico di circostanze e della mancanza di precedenti comparabili".