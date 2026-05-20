Yamal in Grecia con Ines Garcia

Le voci si rincorrono da settimane, e i due sono stati avvistati a passeggio per le strade di Zante, in Grecia. Sarà l'influencer Ines Garcia, il nuovo amore di Lamine?

20 Mag 2026 - 16:09
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Lamine Yamal continua a far parlare di sé per le sue imprese extra campo. L'ultima riguarderebbe il presunto flirt con l'influencer spagnola Ines Garcia Santos. Una frequentazione che sta facendo molto discutere sul web: fino a due settimane fa infatti Ines scriveva "ti amo" sotto uno scatto che la immortalava con il suo ragazzo. Un comportamento che le è costato tante critiche. Critiche così aspre che la ragazza di Siviglia ha dovuto pubblicare una storia in cui smentiva le voci di una sua presunta frequentazione con il calciatore del Barça.

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