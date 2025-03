Masters 1000 di Indian Wells: quanti punti potrebbero guadagnare Zverev e Alcaraz? Sinner guarda con attenzione

Jannik Sinner è fermo per la squalifica al Clostebol, eppure guarda con grande attenzione al Masters 1000 di Indian Wells, al via il prossimo 5 marzo e dove saranno presenti avversari come Alexander Zverev e Carlos Alcaraz. Il 23enne di Sesto Pusteria non dovrà difendere nulla considerato che i punti ottenuti grazie alle semifinali dello scorso anno erano già stati tolti in precedenza, un motivo in più per guardare con tranquillità alle prestazioni degli sfidanti.