Sinner: "Ho giocato un ottimo tennis, la chiave è stata la risposta"

Jannik Sinner ha giocato un match praticamente perfetto, ha concesso solo due giochi a Felix Auger-Aliassime ed è volato senza patemi in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati dove è campione uscente. Il numero 1 al mondo, nell'intervista a caldo a fine match, non ha nascosto la soddisfazione per la qualità di tennis mostrata in campo. "Ogni match è diverso, non giochi sempre con lo stesso giocatore. Penso di aver risposto molto bene. Ho servito bene, ma credo che la chiave sia stata la risposta - ha commentato il fuoriclasse azzurro -. Ho cambiato qualcosina. So che è molto difficile giocare contro Auger-Aliassime perché si muove e serve bene, ma ci siamo preparati bene. Credo di aver giocato un ottimo tennis. Dopo un paio di match ho capito dove dovevo lavorare e le cose sono andate bene giorno dopo giorno. Il giorno di riposo sarà molto utile per me, vediamo chi affronterò in semifinale. Sono riuscito ad alzare il livello".