Sinner, nel 2024 guadagnati quasi 8 milioni di euro

super annata

Nel 2024 il tennista azzurro è sempre arrivato almeno ai quarti: e se vincerà gli Us Open raggiungerà quasi la doppia cifra

Us Open: le foto di Sinner-Draper









































































1 di 38 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 38 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Jannik Sinner è in finale degli Us Open dopo aver battuto Jack Draper: un risultato incredibile per il tennis italiano, che mai aveva portato un proprio atleta all'ultimo atto del torneo americano che fa parte del Grande Slam. Un percorso che si rilette nella classifica ATP, è molto probabile che l'altoatesino chiuda al primo posto l'annata, ma pure nelle sue tasche: sin qui ha guadagnato 7.895.876 euro contando i soli montepremi, di cui 1.622.700 euro arrivano proprio dalla finale conquistata nella notte. Battendo Fritz domenica sera, metterebbe in tasca 3.245.400 euro arrivano a sfiorare la doppia cifra e toccando quota 9.515.576 euro nel solo 2024, anche se per una cifra complessiva di tutti i suoi guadagni andrebbero ovviamente aggiunti anche quelli derivanti dalle sponsorizzazioni.

Nonostante le Olimpiadi saltati per una tonsillite, a livello personale la stagione di Sinner è da applausi: primo tennista uomo - tra le donne Jasmine Paolini questa stagione ha perso in finale a Wimbledon e al Roland Garros) - italiano a giocare due finali Slam lo stesso anno (a gennaio aveva vinto gli Australian Open) è sempre arrivato almeno ai quarti di finale dei tornei che ha giocato, una regolarità pazzesca che lo premia nel ranking ATP.

E dovrebbe premiarlo sino a fine anno, visto che le prospettive raccontano di altissime probabilità che chiuda il 2024 in testa alla classifica, cosa mai successa a un tennista italiano e che, dal 1973 (quando è entrato in scena il calcolo via computer), è stato appannaggio di soli 18 tennisti, tra cui vere e proprie leggende di questo sport come Borg, McEnroe, Lendl, Sampras, Agassi, Federer, Nadal e Djokovic.

Realisticamente solo Zverev e Alcaraz potrebbero togliergli il trono ma devono sperare che Sinner crolli nei vari tornei che giocherà da qui a fine anno: Pechino 500, Shanghai 1000, Parigi Bercy 1000 e le Atp Finals a Torino.

Vedi anche Tennis Us Open, Sinner: "Sono contento, il polso sta bene. Un privilegio sentire la pressione"