Us Open, Sinner primo italiano in finale: Draper steso dopo tre ore di lotta

TENNIS

Il numero uno al mondo soffre, ma regola il britannico in tre set (7-5, 7-6, 6-2) e si guadagna l'ultimo atto del torneo grazie a una gara solida e attenta nei momenti importanti

Us Open: le foto di Sinner-Draper









































































Jannik Sinner è il primo italiano della storia a guadagnarsi il pass per la finale degli Us Open. Dopo aver aver eliminato Daniil Medvedev ai quarti, sul cemento di Flushing Meadows il numero uno al mondo ha battuto Jack Draper in tre set (7-5, 7-6, 6-2) conquistando la qualificazione all'ultimo atto del torneo dopo una battaglia di tre ore. Complice il caldo e l'umidità, gara dura e difficile all'Arthur Ashe Stadium di New York con l'azzurro che porta a casa un match combattuto facendo valere la maggiore solidità nello scambio e freddezza nei momenti chiave della partita. Durante il match attimi di paura per un problema al polso di Jannik poi rientrato. In finale Sinner se la vedrà col vincente del derby americano tra Taylor Fritz-Frances Tiafoe.

SINNER 3 7 7 6 DRAPER 0 5 6 2



TERZO SET

6-2: esausto, Draper si presenta al servizio senza più forze ma non molla, costringendo Sinner a lottare fino all'ultimo per conquistare il break che vale il terzo set e il match. SINNER VOLA IN FINALE AGLI US OPEN!

5-2: piazzata la spallata al match, Jannik accelera, aumenta i giri e si porta sul 5-2 a zero con due ace consecutivi.

4-2: con poche gambe, Draper fatica a spingere col servizio e tira tutto. Sinner però è attento e conquista il break con due grandi passanti di rovescio.

3-2: in vantaggio di due set, Jannik mette il pilota automatico al servizio e chiude il 3-2 a zero.

2-2: quando si allunga lo scambio ed è costretto a muoversi, Draper va in affanno. Quando colpisce al volo invece la qualità delle giocate c'è e i punti arrivano.

2-1: da una parte Draper gioca a sprazzi e cerca il vincente sbagliando spesso mira, dall'altra Sinner tiene invece i nervi saldi, colpisce la palla pulita e si porta senza affanno sul 2-1.

1-1: costretto a inseguire e molto affaticato, Draper forza le giocate e si aggrappa al servizio. Sinner fallisce una buona una palla break, poi il britannico chiude il game con un ace.

1-0: Sinner inizia il set al servizio e nonostante un doppio fallo archivia il primo game senza difficoltà.

SECONDO SET

7-6: al tie-break Sinner inizia con un mini-break, poi si porta sul 4-0 aumentando i giri. Draper muove il punteggio con una volée di rovescio, ma Jannik si porta sul 6-1 e dopo due buoni servizi del britannico chiude il secondo set sul 7-3.

6-6: col match appesantito dal caldo, Sinner si aggrappa al servizio per limitare le forze e porta la gara al tie-break.

6-5: Draper tiene dentro la prima, gioca facile col dritto e porta a casa il punto senza difficoltà testando anche il rovescio di Sinner.

5-5: dopo l'intervento del medico, Jannik non lamenta problemi, serve bene e archivia il game giocando profondo.

5-4: Draper apre il game con un gran lungolinea e cerca di accorciare gli scambi venendo a rete. Tattica che funziona e lo porta sul 5-4. Dopo una caduta, Sinner lamenta un dolore al polso sinistro. Medico e fisioterapista in campo rispettivamente per il britannico e per l'azzurro. Medical time-out per Jannik, che poi rientra in campo.

4-4: sotto pressione, Sinner piazza un ace, un servizio vincente e dopo una volée complicata e un gran colpo di Draper sottorete battaglia ai vantaggi portandosi sul 4-4 col britannico che vomita in campo per la fatica.

4-3: Draper tiene il servizio senza concedere palle break per la prima volta nel set. Ma è Jannik a commettere un paio di errori che segnano il game

3-3: all'Arthur Ashe Stadium si gioca in condizioni estremi ed è una partita durissima sul piano fisico e poco spettacolare sul piano tecnico. Concentrato al servizio, Sinner gestisce le forze, palleggia senza strafare e si porta sul 3-3 a zero con un ace.

3-2: preciso in risposta, Jannik tiene sotto pressione Draper portando il game ai vantaggi. Dopo due doppi falli, il britannico salva una palla break e poi riesce a salvarsi ancora.

2-2: più ordinato tatticamente, Sinner serve bene, manovra con precisione col dritto e chiude il game a zero.

2-1: complice il caldo e l'umidità, in campo la fatica è tanta e si lotta duramente su ogni palla. Meno incisivo al servizio, Draper prova a venire a rete e a cercare angoli estremi per sorprendere Jannik. Tattica che funziona. Dopo una palla break annullata, il britannico chiude infatti il game con una grande demi volée.

1-1: Draper apre il game con un due gran punti, poi Sinner piazza due ace consecutivi, rischia il break dopo un doppio fallo e pareggia i conti restando freddo e concentrato

1-0: a caccia di soluzioni, Draper prova a variare un po' il gioco e lotta. Altalenante nelle giocate, il britannico annulla due palle break, poi si salva e tiene il servizio con grande difficoltà.

PRIMO SET

7-5: Sinner inizia il game con un ace, tiene alto il ritmo dello scambio e chiude il primo set con un game a zero.

6-5: carico e aggressivo, Draper continua a spingere col servizio e a rischiare anche la seconda. Piazza tre ace, annulla due palle break, ma alla terza deve cedere il passo a Jannik con il terzo doppio fallo del game dopo quattordici punti.

5-5: troppo falloso col dritto, Sinner rischia, fatica a chiudere il game ed è costretto agli straordinari per pareggiare i conti con un ace.

4-5: recuperato il break, Draper gioca bene, tiene lo scambio e con Sinner troppo falloso dal fondo torna in vantaggio.

4-4: per la prima volta in difficoltà al servizio e meno profondo e preciso nello scambio, Jannik va sotto 0-40 e il britannico infila il subito contro-break.

4-3: meno efficace al servizio, Draper prova a compensare col dritto a sventaglio, ma Sinner è attento e dopo aver preso un po' le misure al britannico piazza un gran passante di rovescio e poi il break alla prima occasione buona.

3-3: in controllo, Jannik gioca in progressione e in sicurezza dal fondo, comanda lo scambio e pareggia il game a zero.

2-3: in spinta, Draper piazza solo prime in campo, tiene corti gli scambi e conquista il game a zero.

2-2: preciso al servizio e ordinato col piano tattico, Jannik alza il ritmo dello scambio, concede pochissimo e si porta sul 2-2 senza difficoltà.

1-2: Draper spinge col servizio e, complice un po' di imprecisione di Sinner nel palleggio, regge l'urto nello scambio dal fondo e tiene il servizio.

1-1: Jannik spedisce largo un rovescio, poi spinge col servizio, gioca profondo e potente e pareggia i conti dei game con un ace.

1-0: un po' nervoso, Draper parte male al servizio e perde subito due punti, poi si riprende e recupera chiudendo il game con quattro punti consecutivi.

- Sinner e Draper in campo per il riscaldamento: Jannik vince il sorteggio e sceglie di rispondere

- Tutto pronto all'Arthur Ashe Stadium per la partita tra Jannik Sinner e Jack Draper valida per la semifinale degli US Open. Il vincente affronterà in finale chi avrà la meglio nel derby tutto americano tra Taylor Fritz e Frances Tiafoe.