Sinner fissa il ritorno sull'erba: "Mi preparo per Eastbourne"

Parte il conto alla rovescia per il ritorno in campo di Jannik Sinner. Il prodigio di Sesto Pusteria sta seguendo religiosamente il processo per recuperare dall'infortunio al ginocchio che lo aveva costretto al forfait negli ottavi di Roland Garros contro Andrey Rublev. Un video pubblicato sul suo profilo Instagram infonde ottimismo, e Jannik fissa pure una data per il suo rientro sull'erba: "Il mio ginocchio si sente meglio e mi sto preparando col mio team per Eastbourne".