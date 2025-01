Sinner dopo Rune: "Niente infortuni, solo tanto caldo: ho avuto le vertigini"

In conferenza stampa Sinner ha aggiunto "Sono stato fortunato: 20 minuti fuori dal campo (il tempo necessario per riparare la rete, ndr), per cercare di recuperare fisicamente, per mettere un po' di acqua fredda sulla testa, è stato molto utile. Sono stato molto, molto fortunato". Alla domanda sulla natura precisa dei suoi disturbi, il numero 1 del mondo non ha voluto "entrare nei dettagli". "Penso che abbiamo visto che non mi sentivo bene - le sue parole -. Ho avuto un po' di vertigini. In termini di infortuni, non ho nulla, solo qualche problema di salute. Erano condizioni difficili. Faceva caldo ieri e fa ancora caldo oggi - ha aggiunto - Sapevo che sarebbe stato molto, molto difficile. Ho lottato contro un avversario duro, ma anche un po' contro me stesso".