Anche Zverev supera Sinner nella classifica Race per le Finals di Torino

Inizio di settimana da ricordare per Alexander Zverev a proposito di classifiche. Dopo la vittoria a Monaco di Baviera, il tennista tedesco non solo torna numero 2 del mondo scavalcando seppur di poco (solo 5 punti) lo spagnolo Carlos Alcaraz nella graduatoria Atp, ma sorpassa il numero 1 del mondo Jannik Sinner nella Race per Torino, la classifica che qualifica i migliori 8 tennisti alle Atp Finals in programma a novembre.