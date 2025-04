Nadal difende Sinner: "Jannik è innocente e onesto, il caso è chiuso"

"Sono convinto che Jannik non abbia mai cercato di imbrogliare o di ottenere vantaggio sugli altri. Sono sicuro non solo che sia innocente, ma anche una persona onesta". Dopo Draper, anche Rafa Nadal si è schierato dalla parte di Jannik Sinner in relazione alla vicenda Clostebol. Poche parole per confermare la fiducia nei confronti del numero uno del ranking Atp e chiudere la questione. "Alla fine, se non sbaglio, è uscito innocente dalla sentenza", ha aggiunto lo spagnolo in un'intervista al Telegraph in cui ha espresso la sua opinione sul caso che ha coinvolto il campione azzurro in procinto di tornare in campo a Roma dopo la sospensione di tre mesi.