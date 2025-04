Jack Draper difende Sinner: "Non merita l'odio che riceve"

"Penso sia importante che le persone sappiano e riconoscano che Sinner è un ragazzo di grande, grande cuore e una brava persona. Quindi non merita l'odio che riceve". L'amicizia tra Jack Draper e il tennista italiano non è una novità, ma l'inglese ci ha tenuto a ribadirla in una lunga intervista: "Quando la gente mi chiede di lui, o di chiunque altro, dico la verità", ha spiegato il numero uno britannico che è stato anche il primo ad allenarsi con Sinner appena scaduto il divieto deciso al Tas di Losanna. "Penso che Jannik sia una persona davvero genuina e gentile. E oltretutto è, ovviamente, un giocatore incredibile - ha sottolineato Draper, al britannico 'Guardian' -. In questa situazione, sono sicuro che non avesse la minima intenzione di fare qualcosa di proibito: questa è la vita, a volte si commettono errori".