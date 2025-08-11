Logo SportMediaset
Rose Villain accende Palermo-Manchester City

11 Ago 2025 - 07:30
Rose Villain è stata protagonista del pre-show di Palermo-Manchester City, partita amichevole andata in scena allo stadio del capoluogo siciliano. Dove la cantante si è esibita davanti a 35mila spettatori prima del fischio d'inizio.

