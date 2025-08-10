Canottaggio, Mondiali Under 19: due argenti e un bronzo per l’Italia a Trakai

Quarto posto per l’otto femminile. Grande combattività in una finale dai contenuti tecnici molto livellati per Emma Tosi, Arianna Tosi, Margherita Garis, Mariabianca Tosi, Elisa Marzella, Marta Ravizza, Giorgia Canale e Lara Bernardinello, con al timone Riccardo Doni. Le azzurre, per 1500 metri a stretto contatto con le battistrada Gran Bretagna e Stati Uniti, chiudono a 1.65 dalla Romania. Bella performance anche per il doppio maschile, con Eduardo Moschella Primicerio e Gregorio Vasconi che raggiungono il quarto posto dopo una prova di grande coraggio. I combattivi Novak Mitrovic e Pietro Blasig sono quinti nel due senza maschile, così come l’otto maschile composto da Carlo Alberto Strazzulla, Andrea Luigi Nuccio, Roberto Valentino Strazzulla, Pietro Gozzi, Lorenzo Soncin, Roberto Terranova, Lodovico Treccani degli Alfieri e Matteo Cecotti (timoniere Morgana Maroni).



Ecco il quadro dei risultati delle finali B. Gloria Licciardi, Alizee Ribolzi, Valentina Mascheroni e Tea Fortunat ottave nel quattro di coppia femminile, così come Alice Ozbolt e Viola Della Bella nel doppio femminile. Nono posto per il due senza femminile di Vittoria Caterina Card e Sara Carriero.