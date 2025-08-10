Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Canottaggio, Mondiali Under 19: due argenti e un bronzo per l’Italia a Trakai

10 Ago 2025 - 23:48
© Canottaggio.org / Julia Kowacic

© Canottaggio.org / Julia Kowacic

Tre medaglie per l’Italia ai Mondiali Under 19 di Trakai. Argento per il quattro di coppia maschile e il quattro senza maschile, bronzo per il quattro senza femminile al termine di una domenica di finali in cui si registrano anche il quarto posto dell’otto femminile e del doppio maschile, il quinto dell’otto maschile e del due senza maschile.

Il quattro di coppia maschile, con una prova di grande carattere, conquista l’argento . Gara ad alta intensità per Elia Bressan, Pietro Zampaglione, Leonardo Bellomo e Giovanni Paoli. Azzurri in testa nei 700 metri iniziali, prima del sorpasso della Germania, al traguardo campione mondiale con 3.32 di margine. Il quattro senza maschile di Jacopo Cappagli, Romeo Schirinzi, Cesare Borlenghi e Matteo Trevisan completa il suo percorso di crescita in finale. Azzurri secondi a 3.84 dalla Gran Bretagna, concentrati lungo l’intero percorso, bravissimi a rendere vani gli attacchi della Germania negli ultimi 300 metri. Bronzo per il quattro senza femminile. Elisa Marconcini, Matilde Orsetti, Carolina Cassani e Letizia Martorana sono brave a raggiungere il podio al termine di una finale combattutissima in cui nei primi 1000 metri contendono la leadership a statunitensi e inglesi, al traguardo oro e argento, e poi nel finale regolano le velleità di aggancio della Romania.

Quarto posto per l’otto femminile. Grande combattività in una finale dai contenuti tecnici molto livellati per Emma Tosi, Arianna Tosi, Margherita Garis, Mariabianca Tosi, Elisa Marzella, Marta Ravizza, Giorgia Canale e Lara Bernardinello, con al timone Riccardo Doni. Le azzurre, per 1500 metri a stretto contatto con le battistrada Gran Bretagna e Stati Uniti, chiudono a 1.65 dalla Romania. Bella performance anche per il doppio maschile, con Eduardo Moschella Primicerio e Gregorio Vasconi che raggiungono il quarto posto dopo una prova di grande coraggio. I combattivi Novak Mitrovic e Pietro Blasig sono quinti nel due senza maschile, così come l’otto maschile composto da Carlo Alberto Strazzulla, Andrea Luigi Nuccio, Roberto Valentino Strazzulla, Pietro Gozzi, Lorenzo Soncin, Roberto Terranova, Lodovico Treccani degli Alfieri e Matteo Cecotti (timoniere Morgana Maroni).

Ecco il quadro dei risultati delle finali B. Gloria Licciardi, Alizee Ribolzi, Valentina Mascheroni e Tea Fortunat ottave nel quattro di coppia femminile, così come Alice Ozbolt e Viola Della Bella nel doppio femminile. Nono posto per il due senza femminile di Vittoria Caterina Card e Sara Carriero.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:33
Volley, sogno mondiale

Volley, sogno mondiale

01:54
Panchine internazionali

Panchine internazionali

01:55
Sinner rullo compressore

Sinner rullo compressore

01:30
Forza Lorenzo

Forza Lorenzo

02:13
IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

03:24
DICH VELASCO 7/8 DICH

Velasco verso i Mondiali: "Più difficili delle Olimpiadi"

01:24
Milano-Cortina 2026

Milano-Cortina 2026

01:36
Sinner a Cincinnati

Sinner a Cincinnati

00:46
MCH MASCOTTE NHL E GRIZZLY MCH

Un orso grizzly sbuca all'improvviso e prende di mira l'attaccante dei Seattle Kraken

01:59
Brignone in esclusiva

Brignone in esclusiva

02:33
DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

01:33
rbgenova

Red Bull Cerro Abajo 2025: anteprima show a Marassi

00:37
MCH BASEBALL LA MAZZA SI SPACCA MCH

MLB, a Shea Langeliers si spezza la mazza e finisce addosso al ricevitore

01:00
DICH ELEONORA BOI TG5 DICH

Eleonora Boi: "Mi piacciono gli horror ma non viverli..."

01:33
Volley, sogno mondiale

Volley, sogno mondiale

I più visti di Altri Sport

Debertolis in condizioni critiche in Cina dopo la gara a 43°: forse colpito da un malore

IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

Sinner nella storia

Sinner nella storia

Sinner a Cincinnati

Sinner a Cincinnati

Da Bastoni a Donnarumma, tutti pazzi per il padel: le foto in Sardegna

Confortola: "K2, Everest e Cho Oyu le perle della mia collana degli ottomila"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:48
Canottaggio, Mondiali Under 19: due argenti e un bronzo per l’Italia a Trakai
23:18
Tennis: Paolini batte Sakkari e vola al terzo turno a Cincinnati, super Bronzetti. Darderi ko
23:14
Tennis, Wta Cincinnati: Bronzetti batte Kasatkina e accede al terzo turno
22:32
Ciclismo: McNulty vince ultima crono e conquista il Giro di Polonia
21:52
Atletica: Europei U20, l'Italia vince il medagliere