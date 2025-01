Australian Open, Sinner rischia un sorteggio di ferro: attenzione a Djokovic e Alcaraz nella stessa parte del tabellone

Guardando le combinazioni, Sinner è sicuro di trovarsi nella parte alta del tabellone dove potrebbe incontrare Carlos Alcaraz, testa di serie numero 3 del torneo oceanico e pericolo numero 1 per il fuoriclasse tricolore. Nel 2024 l'iberico non è sempre stato costante dovendo così cedere la posizione in classifica ad Alexander Zverev, tuttavia quando si è trovato di fronte Sinner ha sempre dato il meglio di sé uscendone spesso vincitore. Un eventuale scontro potrebbe arrivare soltanto in semifinale, ma per l'allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill sarebbe meglio pescare il numero 4 del seeding, Taylor Fritz, più volte sconfitto negli ultimi mesi fra cemento e indoor.