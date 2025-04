Jannik Sinner lancia la Sinner Foundation: "Un onore sostenere bambini e giovani atleti"

Manca sempre meno per rivedere le sue magie su un campo da tennis, ma Jannik Sinner nel frattempo ha deciso di ricordare a tutti che tipo di campione sia, anche fuori dal rettangolo di gioco. Il numero uno al mondo ha infatti annunciato, attraverso una nota, il lancio della Fondazione Jannik Sinner, organizzazione no-profit dedicata a supportare i bambini attraverso l'istruzione e lo sport, sia in Italia che nel mondo. "Per me è un onore sostenere bambini e giovani atleti. Lo sport mi ha insegnato lezioni inestimabili: disciplina, resilienza e il coraggio di rimanere fedele a me stesso. Lezioni che credo valga la pena condividere. Attraverso il nostro lavoro, vogliamo mostrare ai bambini cosa è possibile, non solo nello sport, ma anche nella vita", ha dichiarato il numero uno del tennis mondiale. La Fondazione Jannik Sinner sosterrà programmi sportivi, progetti scolastici e iniziative comunitarie per rendere lo sport e l'istruzione più accessibili alle prossime generazioni.