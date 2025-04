Tennis: Djokovic dà forfait, niente Masters 1000 di Roma per la prima volta dal 2007

Novak Djokovic non sarà via agli Internazionali d'Italia di tennis a Roma, torneo che prenderà il via la prossima settimana e vedrà il ritorno di Jannik Sinner dopo la sospensione per il caso Clostebol. Reduce dalle sconfitte all'esordio sia a Monte Carlo che a Madrid, l'ex numero 1 al mondo ha deciso di rinunciare al terzo Masters 1000 sulla terra battuta, con l'obiettivo di preparare al meglio l'appuntamento a Parigi con il Roland Garros. L'ufficialità è stata data dagli organizzatori del torneo capitolino.