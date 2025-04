Tennis, Atp Madrid: Arnaldi batte Dzumhur e accede agli ottavi

Questa volta non sbaglia Matteo Arnaldi, che dopo aver battuto Novak Djokovic nel turno precedente supera anche Damir Dzumhur per prendersi gli ottavi del Masters 1000 di Madrid. Nel corso delle fasi iniziali del primo set l’azzurro fatica a sciogliersi: sul 2-2 Matteo è costretto ad annullare un paio di palle break, per rimanere al comando e non perdere il turno di battuta. Anche il suo avversario deve fare lo stesso nel game successivo, con l’equilibrio che continua a regnare. Sul 4-3 in favore del numero 44 del ranking il bosniaco commette un paio di errori di troppo: break di Arnaldi per scappare via sul 5-3 e chiudere a servizio con il 6-3 che vale l’1-0. L’azzurro sfrutta il momento e parte forte anche nel secondo parziale, subito con un break per strappare il servizio al suo avversario. Matteo sul 2-1 e sul 3-2 annulla altre tre palle break, per poi andare a chiudere con il 6-4 finale che decide l’incontro. L’ultima parte del secondo set è anche vittima del massiccio blackout elettrico scattato intorno all'ora di pranzo in tutta la Spagna, che ha condizionato luci, computer e sistema dell'ATP nel finale del match. Arnaldi accede agli ottavi di finale del torneo, dove aspetta il vincitore del sedicesimo tra lo statunitense Tiafoe e il francese Muller.